全球疫情逾1亿1900万例确诊 264万多人病亡

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（法新社巴黎13日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间13日11时（台湾13日晚间7时），全球至少264万635人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿1901万9100例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球12日通报新增9995人病殁、55万3157起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为巴西（2216死）、美国（1760死）与墨西哥（709死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计53万2590人病故、2934万7339例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（27万5105人丧生、1136万3380例确诊）、墨西哥（19万3851人丧生、215万7771例确诊）、印度（15万8446人丧生、1133万3728 例确诊）及英国（12万5343人丧生、424万8286例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，捷克是死亡率最高国家，每10万人就有216人染疫丧命；接下来依序为比利时（193人）、斯洛维尼亚（189人）、英国（185人）及蒙特内哥罗（178人）。

从区域来看，欧洲累计89万3040死、3964万13例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计71万4493死、2261万9403例确诊；美国和加拿大共计55万4994死、3024万9929例确诊。

亚洲共计26万2205死、1656万7700例确诊；中东地区共计10万7664死、588万8281例确诊；非洲共计10万7281死、402万697例确诊；大洋洲共计958死、3万3079 例确诊。（译者：陈彦钧/核稿：曹宇帆）

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