全球疫情逾1亿2174万例确诊 近270万人病殁

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎19日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间19日11时（台湾19日晚间7时），全球至少269万2313人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿2174万7630例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球18日通报新增1万352人病殁、54万2248起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为巴西（2724死）、美国（1376死）与墨西哥（698死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计53万9699人病故、2966万7759例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（28万7499人丧生、1178万820例确诊）、墨西哥（19万6606人丧生、218万2188例确诊）、印度（15万9370人丧生、1151万4331例确诊）及英国（12万5926人丧生、428万882例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，捷克是死亡率最高国家，每10万人就有227人染疫丧命；接下来依序为比利时（195人）、斯洛维尼亚（190人）、蒙特内哥罗（188人）及英国（185人）。

从区域来看，欧洲累计91万1769死、4082万5963例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计73万3681死、2326 万255例确诊；美国和加拿大共计56万2279死、3058万9363例确诊。

亚洲共计26万5018死、1687万208例确诊；中东地区共计10万9631死、609万40例确诊；非洲共计10万8967死、407万7976例确诊；大洋洲共计968死、3万3830例确诊。（译者：陈彦钧/核稿：曹宇帆）

© 2021 AFP