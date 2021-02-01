全球疫情逾1亿287万例确诊 超过222万人病亡

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎1日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间1日11时（台湾1日晚间7时），全球至少222万7605人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿287万8810例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今全球至少有6245万4800人被认为已康复。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球1月31日通报新增8457人病殁、40万4266起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（1955死）、英国（587死）与巴西（559死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计44万1331人病故、2618万7424例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（22万4504人丧生、920万4731例确诊）、墨西哥（15万8536人丧生、186万4260例确诊）、印度（15万4392人丧生、1075万7610例确诊）及英国（10万6158人丧生、381万7176例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有182人染疫丧命；接下来依序为斯洛维尼亚（168人）、英国（156人）、捷克（153人）及义大利（146人）。

从区域来看，欧洲累计73万8573死、3340万9695例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计59万7439死、1892 万4598例确诊；美国和加拿大共计46万1347死、2696万4985例确诊。

亚洲共计24万696死、1523万4753例确诊；中东地区共计9万7626死、474万3191例确诊；非洲共计9万979 死、356万9885例确诊；大洋洲共计945死、3万1707例确诊。（译者：曹宇帆）

© 2021 AFP