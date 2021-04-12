全球疫情逾1亿3595万例确诊 逾293万多人病殁

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（法新社巴黎12日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间12日10时（台湾12日晚间6时），全球至少293万7355人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿3595万2650例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球11日通报新增7993人病殁、60万1284起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为巴西（1803死）、印度（904死）与义大利（331死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计56万2066人病故、3119万7872例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（35万3137人丧生、1348万2023例确诊）、墨西哥（20万9338人丧生、228万213例确诊）、印度（17万179人丧生、1352万7717例确诊）及英国（12万7087人丧生、436万9775例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，捷克是死亡率最高国家，每10万人就有261人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（242人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（222人）、蒙特内哥罗（219人）、保加利亚（207人）。

从区域来看，欧洲累计99万8343死、4641万9142例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计83万2423死、2625 万3240例确诊；美国和加拿大共计58万5379死、3225万6410例确诊。

亚洲共计28万5594死、1964万1260例确诊；中东地区共计11万8899死、699万816例确诊；非洲共计11万5712死、435万1619例确诊；大洋洲共计1005死、4万165例确诊。（译者：曹宇帆）

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