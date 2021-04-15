全球疫情逾1亿3821万例确诊 逾297万多人病殁

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（法新社巴黎15日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间15日10时（台湾15日晚间6时），全球至少297万4651人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿3821万3350例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球14日通报新增1万3427人病殁、77万6939起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为巴西（3459死）、印度（1038死）与美国（859死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计56万4405人病故、3142万2228例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（36万1884人丧生、1367万3507例确诊）、墨西哥（21万812人丧生、229万1246例确诊）、印度（17万3123人丧生、1407万4564例确诊）及英国（12万7161人丧生、437万8305例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，捷克是死亡率最高国家，每10万人就有264人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（251人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（233人）、蒙特内哥罗（224人）、保加利亚（212人）。

从区域来看，欧洲累计101万1815死、4718万1750例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计84万6330死、2665万4271例确诊；美国和加拿大共计58万7835死、3250万6610例确诊。

亚洲共计29万431死、2030万9384例确诊；中东地区共计12万490死、713万5628例确诊；非洲共计11万6741死、438万4944例确诊；大洋洲共计1009死、4万768例确诊。（译者：曹宇帆）

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