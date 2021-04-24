全球疫情逾1亿4554万例确诊 病殁超过308万

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（法新社巴黎24日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间24日10时（台湾24日晚间6时），全球至少308万8103人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿4554万4640例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球23日通报新增1万3991人病殁、89万2677起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为巴西（2914死）、印度（2624死）、美国（962死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计57万1199人病故、3199万2070例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（38万6416人丧生、1423万7078例确诊）、墨西哥（21万4504人丧生、232万3430例确诊）、印度（18万9544人丧生、1661万481例确诊）及英国（12万7385人丧生、440万1109例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，匈牙利是死亡率最高国家，每10万人就有271人染疫丧命；接下来依序为捷克（270人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（250人）、蒙特内哥罗（232人）和保加利亚（226人）。

从区域来看，欧洲累计104万5965死、4921万1628例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计88万8392死、2791万3063例确诊；美国和加拿大共计59万5072死、3315万3693例确诊。

亚洲共计31万2321死、2321万6145例确诊；中东地区共计12万5727死、751万9260例确诊；非洲共计11万9586死、448万8252例确诊；大洋洲共计1040死、4万2605例确诊。（译者：曹宇帆）

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