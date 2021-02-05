全球疫情逾1亿484万例确诊 超过228万人病亡

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（法新社巴黎5日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间5日11时（台湾5日晚间7时），全球至少228万5334人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿484万8470例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今全球至少有6386万3800人被认为已康复。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球4日通报新增1万6136人病殁、51万1406起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（5282死）、墨西哥（1682死）与巴西（1232死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计45万5875人病故、2667万9633例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（22万8795人丧生、939万6293例确诊）、墨西哥（16万2922人丧生、189万9820例确诊）、印度（15万4823人丧生、1080万2591例确诊）及英国（11万250人丧生、389万2459例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有183人染疫丧命；接下来依序为斯洛维尼亚（172人）、英国（162人）、捷克（159人）及义大利（149人）。

从区域来看，欧洲累计76万2486死、3417万3922例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计61万11死、1930万7659例确诊；美国和加拿大共计47万6362死、2747万2057例确诊。

亚洲共计24万3228死、1538万4394例确诊；中东地区共计9万8679死、485万79例确诊；非洲共计9万3623死、362万8597例确诊；大洋洲共计945死、3万1768例确诊。（译者：陈彦钧/核稿：曹宇帆）

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