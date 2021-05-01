全球疫情逾1亿5130万例确诊 病殁超过318万

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（法新社巴黎1日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间1日10时（台湾1日晚间6时），全球至少318万2408人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿5130万7700例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球30日通报新增1万4048人病殁、85万9743起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（3523死）、巴西（2595死）、美国（847死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计57万6232人病故、3234万5712例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（40万3781人丧生、1465万9011例确诊）、墨西哥（21万6907人丧生、234万4755例确诊）、印度（21万1853人丧生、1916万4969 例确诊）及英国（12万7517人丧生、441万6623例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，匈牙利是死亡率最高国家，每10万人就有285人染疫丧命；接下来依序为捷克（274人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（261人）、蒙特内哥罗（238人）和保加利亚（236人）。

从区域来看，欧洲累计106万9708死、5043万7371例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计91万9816死、2883万1722例确诊；美国和加拿大共计60万436死、3356万2118例确诊。

亚洲共计33万9110死、2606万8186例确诊；中东地区共计13万480死、780万3930例确诊；非洲共计12万1805死、456万1052例确诊；大洋洲共计1053死、4万3326例确诊。（译者：曹宇帆）

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