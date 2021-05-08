全球疫情逾1亿5679万例确诊 超过327万人病殁

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（法新社巴黎8日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间8日10时（台湾8日晚间6时），全球至少327万2332人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿5679万180例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球7日通报新增1万3882人病殁、84万4761起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（4187死）、巴西（2165死）、美国（826死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计58万901人病故、3265万2028例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（41万9114人丧生、1508万2449例确诊）、印度（23万8270人丧生、2189万2676例确诊）、墨西哥（21万8657人丧生、236万1874例确诊）及英国（12万7598人丧生、443万1043例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，匈牙利是死亡率最高国家，每10万人就有294人染疫丧命；接下来依序为捷克（277人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（268人）、蒙特内哥罗（244人）和北马其顿（243人）。

从区域来看，欧洲累计108万9329死、5136万6755例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计94万8402死、2971万364例确诊；美国和加拿大共计60万5417死、3392万1943例确诊。

亚洲共计37万378死、2910万5996例确诊；中东地区共计13万3851死、802万1585例确诊；非洲共计12万3895死、461万9579例确诊；大洋洲共计1060死、4万3967例确诊。（译者：曹宇帆）

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