全球疫情逾1亿730万例确诊 超过235万人病亡

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（法新社巴黎11日综合外电报导）法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间11日11时（台湾11日晚间7时），全球至少235万5410人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿730万2760例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今全球至少有6658万1600人被认为已康复。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球10日通报新增1万3683人病殁、44万911起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（3266死）、巴西（1330死）与墨西哥（1328死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计47万1575人病故、2728万7341例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（23万4850人丧生、965万9167例确诊）、墨西哥（16万9760人丧生、195万7889例确诊）、印度（15万5360人丧生、1087万1294例确诊）及英国（11万4851人丧生、398万5161例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有186人染疫丧命；接下来依序为斯洛维尼亚（177人）、英国（169人）、捷克（166人）及义大利（153人）。

从区域来看，欧洲累计79万287死、3506万5497例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计62万8443死、1982万1304例确诊；美国和加拿大共计49万2579死、2810万1323例确诊。

亚洲共计24万6307死、1557万5802例确诊；中东地区共计10万65死、499万9244例确诊；非洲共计9万6784死、370万7759例确诊；大洋洲共计945死、3万1837例确诊。（译者：曹宇帆）

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