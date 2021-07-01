全球疫情逾1亿8213万人染疫 近395万人丧生

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎1日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间1日10时（台湾1日晚间6时），全球至少394万9567人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿8213万4540例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括其他统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

世界卫生组织（WHO）表示，全球直接或间接因疫情死亡的人数可能遭「严重低估」，恐比官方通报的数字高出2到3倍。

全球6月30日通报新增8607人病殁、38万4099起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为巴西（2081死）、印度（1005死）、俄罗斯（672死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计60万4714人病故、3366万5034例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（51万8066人丧生、1855万7141例确诊）、印度（39万9459人丧生、3041万1634例确诊）、墨西哥（23万3047人丧生、251万9269例确诊）及秘鲁（19万2331人丧生、205万2065例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有583人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（311人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（295人）、捷克（283人）和北马其顿（263人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计127万5999死、3747万3473例确诊；欧洲累计116万9521死、5453万4437例确诊；美国和加拿大共计63万1007死、3508万168例确诊。

亚洲共计57万8589死、4017万6267例确诊；中东地区共计15万371死、931万234例确诊；非洲共计14万2950死、550万5408例确诊；大洋洲共计1130死、5万4545例确诊。（译者：曹宇帆）

© 2021 AFP