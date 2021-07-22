全球疫情逾1亿9191万人染疫 至少412万人丧生

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（法新社巴黎22日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间22日10时（台湾22日晚间6时），全球至少412万8543人死于COVID-19（2019冠状病毒疾病），至少1亿9191万7090例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括其他统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

世界卫生组织（WHO）表示，全球直接或间接因疫情死亡的人数可能遭「严重低估」，恐比官方通报的数字高出2到3倍。

全球21日通报新增1万2078人病殁、54万3690起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为巴西（1424死）、印尼（1383死）、俄罗斯（796死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计60万9862人病故、3422万6889例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（54万5604人丧生、1947万3954例确诊）、印度（41万8987人丧生、3125万7720例确诊）、墨西哥（23万7207人丧生、269万3495例确诊）及秘鲁（19万5429人丧生、209万7811例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有593人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（311人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（295人）、捷克（283人）和北马其顿（263人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计134万7676死、3978万1628例确诊；欧洲累计119万1114死、5697万8853例确诊；美国和加拿大共计63万6374死、3565万1392例确诊。

亚洲共计63万5350死、4306万6925例确诊；中东地区共计15万6217死、1003万5512例确诊；非洲共计16万534死、633万48例确诊；大洋洲共计1278死、7万2736例确诊。（译者：曹宇帆）

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