全球疫情逾1亿9253万人染疫 至少413万人丧生

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（法新社巴黎23日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间23日10时（台湾23日晚间6时），全球至少413万9040人死于COVID-19（2019冠状病毒疾病），至少1亿9253万4990例确诊。

法新社报导，疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括其他统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

世界卫生组织（WHO）表示，全球直接或间接因疫情死亡的人数可能遭「严重低估」，恐比官方通报的数字高出2到3倍。

全球22日通报新增8918人病殁、56万6275起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印尼（1566死）、巴西（1412死）、俄罗斯（795死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计61万177人病故、3428万1865例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（54万7016人丧生、1952万3711例确诊）、印度（41万9470人丧生、3129万3062例确诊）、墨西哥（23万7626人丧生、270万9739例确诊）及秘鲁（19万5547人丧生、209万9522例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有593人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（311人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（295人）、捷克（283人）和北马其顿（263人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计135万8000死、3990万4663例确诊；欧洲累计119万2243死、5713万2823例确诊；美国和加拿大共计63万6703死、3570万6962例确诊。

亚洲共计63万9858死、4327万5345例确诊；中东地区共计15万6557死、1006万9896例确诊；非洲共计16万1585死、637万1486例确诊；大洋洲共计1294死、7万3824例确诊。（译者：曹宇帆）

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