全球疫情逾1亿985万人染疫 243万多人病故

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（法新社巴黎18日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间18日11时（台湾18日晚间7时），全球至少243万693人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿985万7920例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发迄今，全球至少有6742万2400人被认为已康复。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球17日通报新增1万1018人病殁、39万322起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（2446死）、巴西（1150死）、墨西哥（1075死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计49万550人病故、2782万6891例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（24万2090人丧生、997万8747例确诊）、墨西哥（17万7061人丧生、201万3563例确诊）、印度（15万6014人丧生、1095万201例确诊）及英国（11万8933人丧生、407万1185例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有188人染疫丧命；接下来依序为斯洛维尼亚（180人）、英国（175人）、捷克（175人）及义大利（156人）。

从区域来看，欧洲累计81万7568死、3600万6514例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计64万8812死、2040 万2142例确诊；美国和加拿大共计51万1970死、2866万242例确诊。

亚洲共计24万9928死、1578万5961例确诊；中东地区共计10万1585死、518万3827例确诊；非洲共计9万9883死、378万7300例确诊；大洋洲共计947死、3万1941例确诊。（译者：曹宇帆）

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