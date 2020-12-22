全球疫情逾7727万例确诊 超过170万人病亡

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（法新社巴黎22日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间22日11时（台湾22日晚间7时），全球至少170万3500人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少7727万2040例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有4909万5900人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球21日通报新增8800人病殁、53万4152起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（1658死）、德国（731死）与俄罗斯（561死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计31万9466人病故、1804万3183例确诊，至少629万8082人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（18万7291人丧生、726万3619例确诊）、印度（14万6154人丧生、1007万6387例确诊）、墨西哥（11万8598人丧生、132万5915例确诊）及义大利（6万9214人丧生、196万4054例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有161人染疫丧命；其次依序为义大利（114人）、斯洛维尼亚（114人）及波士尼亚-赫塞哥维纳（113人）与秘鲁（113人）。

从区域来看，欧洲累计52万2990死、2415万4394例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计48万6768死、1472万6838例确诊；美国和加拿大共计33万3744死、1855万5383例确诊。

亚洲共计21万1870死、1347万7277例确诊；中东地区共计8万7439死、379万9450例确诊；非洲共计5万9745死、252万7908例确诊；大洋洲共计944死、3万795例确诊。（译者：曹宇帆）

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