全球疫情逾8390万例确诊 超过182万人病亡

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（法新社巴黎2日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间2日11时（台湾2日晚间7时），全球至少182万7565人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少8390万6690例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今全球至少有5375万6600人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球1月1日通报新增9661人病殁、55万5864起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（2271死）、墨西哥（700死）与英国（613死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计34万7865人病故、2013万6182例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（19万5411人丧生、770万578例确诊）、印度（14万9218人丧生、1030万5788例确诊）、墨西哥（12万6507人丧生、143万7185例确诊）及义大利（7万4621人丧生、212万9376例确诊）。

依照染疫死亡数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有169人染疫丧命；接下来依序为斯洛维尼亚（131人）、波士尼亚与赫塞哥维纳（125人）、义大利（123人）、北马其顿共和国（120人）。

从区域来看，欧洲累计57万7421死、2678万200例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计50万9332死、1563 万1581例确诊；美国和加拿大共计36万3471死、2071万8886例确诊。

亚洲共计22万19死、1394万6361例确诊；中东地区共计9万239死、401万2049例确诊；非洲共计6万6138死、278万6532例确诊；大洋洲共计945死、3万1087例确诊。（译者：曹宇帆）

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