全球疫情 逾2亿1762万例 超过451万人病故

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（法新社巴黎1日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间1日10时（台湾1日晚间6时），全球至少451万8163人死于COVID-19（2019冠状病毒疾病），至少2亿1762万9220例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括其他统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

世界卫生组织（WHO）表示，全球直接或间接因疫情死亡的人数可能遭「严重低估」，恐比官方通报的数字高出2到3倍。

全球8月31日通报新增9532人病殁、62万15起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（1173死）、巴西（839死）与墨西哥（835死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计64万108人病故、3919万8268例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（58万413人丧生、2077万6870例确诊）、印度（43万9020人丧生、3281万845例确诊）、墨西哥（25万9326人丧生、335万2410例确诊）及秘鲁（19万8295人丧生、215万6例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有601人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（311人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（299人）、北马其顿（285人）、捷克（284人）和蒙特内哥罗（274人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计143万9815死、4326万7940例确诊；欧洲累计125万797死、6321万1899例确诊；亚洲共计78万56死、5024万6141例确诊。

美国和加拿大共计66万7032死、4069万5535例确诊；非洲共计19万6249死、779万864例确诊；中东地区共计18万2494死、1229万5204例确诊；大洋洲共计1720死、12万1638例确诊。（译者：曹宇帆）

© 2021 AFP