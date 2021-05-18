全球疫情1亿6350万例确诊 逾339万人病殁

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（法新社巴黎18日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间18日10时（台湾18日晚间6时），全球至少339万1849人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿6350万7240例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球17日通报新增1万76人病殁、58万1379起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（4329死）、巴西（786死）、哥伦比亚（509死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计58万6359人病故、3299万4443例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（43万6537人丧生、1565万7391例确诊）、印度（27万8719人丧生、2522万8996例确诊）、墨西哥（22万493人丧生、238万2745例确诊）及英国（12万7684人丧生、445万2756例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，匈牙利是死亡率最高国家，每10万人就有302人染疫丧命；接下来依序为捷克（280人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（276人）、北马其顿（251人）和蒙特内哥罗（249人）。

从区域来看，欧洲累计111万1682死、5230万9980例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计98万4378死、3096万1704例确诊；美国和加拿大共计61万1321死、3432万6283例确诊。

亚洲共计41万8562死、3288万6797例确诊；中东地区共计13万8267死、827万5925例确诊；非洲共计12万6563死、470万370例确诊；大洋洲共计1076死、4万6187例确诊。（译者：曹宇帆）

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