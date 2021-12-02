全球疫苗接种和病毒筛检率皆低 世卫：危险组合

（法新社日内瓦1日电） 世界卫生组织（WHO）今天警告，疫苗覆盖率和病毒筛检率皆低的「危险组合」，助长COVID-19新变异株。与此同时，欧盟执委会主席表示，现在是「思考强制施打疫苗」的时候。

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Omicron变异株1周前才由南非率先向世卫通报，现在已在各大州蔓延，造成经济预测黯淡，令人更加忧心北半球将面临另一个艰困的寒冬。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）警告：「全球来看，我们的低疫苗覆盖率和非常低的筛检率是一种危险组合，催生和强化变异株。」谭德塞也提醒，目前的病例几乎都是Delta变异株。

谭德塞表示：「我们必须善用目前用于防止Delta扩散并且拯救生命的各项工具。如果我们能做到，也将能遏止Omicron传播及戕害人命。」

谭德塞表示，Omicron变异株目前已在澳洲、巴西、英国、加拿大、以色列、义大利、奈及利亚、葡萄牙等24个国家和地区现踪。他表示，这个数字还会再攀升。

WHO表示，Omicron传染力是否更高，是否会造成更多重症，以及现有治疗方式和疫苗对付这个变异株是否有效，还需要好几周的时间才会知道。

然而，Omicron变异株的发现和扩散凸显全球近2年的COVID-19（2019冠状病毒疾病）抗疫行动距离结束还很遥远。

欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）今天表示，欧盟内讨论如何鼓励和考虑强制施打疫苗是「可以理解和适当的」，但强制接种疫苗与否完全由成员国决定。

奥地利已表示，明年2月将强制施打疫苗，德国考虑跟进。希腊11月30日宣布，国内60岁以上民众将强制接种疫苗。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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