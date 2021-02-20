全球疫苗注射逾2亿剂 92%集中在富裕国家

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（法新社巴黎20日电） 法新社今天根据官方的消息来源统计，全球至少107个国家和地区已接种超过2亿剂的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗。

截至格林威治标准时间20日10时（台北时间20日晚间6时），全球已施打2亿104万2149剂疫苗，但这项数字不包括中国与俄罗斯的最新数据，两国在最近几天停止公开疫苗接种进度。

其中七大工业国集团（G7），分别是美国、加拿大、英国、德国、法国、义大利与日本，注射疫苗的数量就占大约45%，这7国的人口仅占全球总人口的10%，不过他们昨天承诺要更公平地分享疫苗给不富裕的国家。

更广泛而论，全球92%的疫苗，在世界银行（World Bank）界定的「高所得」或「中高所得」国家施打，这些国家的人口约占全球总人口半数。

至于被世界银行界定为「低所得」的29国中，只有几内亚与卢安达开始接种疫苗。

以色列施打疫苗的比率领先世界各国，近半数的人口已接种至少一剂疫苗，且1/3以色列人已施打充分保护所需的两剂疫苗。

超过10%人口至少已注射一剂疫苗的其他国家，包括英国（25%）、巴林（16%）、美国（13%）、智利（12%）、塞席尔（43%）和马尔地夫（12%）。（译者：曹宇帆/核稿：陈彦钧）

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