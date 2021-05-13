全球百大环境风险城市 亚洲囊括99个

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（法新社巴黎13日电） 根据今天发表的风险评估报告，全球100个环境风险最高城市，亚洲就占了99个，其中4/5位于印度或中国境内。

评估报告认定，总居住人口约15亿的全球各地超过400个大城市，面临「高度」或「极端」风险，原因包括各种污染、水供应减少、致命热浪、天灾以及气候变迁冲击等。

地层不断下沉的印尼首都雅加达，饱受污染、淹水和热浪侵袭之苦且每况愈下，高居排行榜首。

但在全球前20大风险城市中包办13个的印度，可能较任何其他国家面临更令人担忧未来。

根据商业风险分析公司维里斯科枫园（Verisk Maplecroft）编制的全球576城市指数，德里（Delhi）排名第2，印度城市依序还包括清奈（Chennai，第3）、阿格拉(Agra，第6)、堪坡（Kanpur，第10）、斋浦尔（Jaipur，第22）、勒克瑙（Lucknow，第24）。

人口1250万的孟买（Mumbai）排名第27。

空气污染每年造成全球各地逾700万人早夭，光是印度境内就高达100万人。光就空气污染而言，都会区人口至少100万的全球空气品质风险最高的20个城市，印度就占了19个，而居冠的就是德里。

此空气污染评估侧重在有害健康的细悬浮微粒PM2.5影响，燃烧煤炭和其他化石燃料会大量释出PM2.5 。

亚洲以外唯一名列百大环境风险城市的是南美国家秘鲁首都利马（Lima）。

虽然较印度富裕，但中国也面临更艰钜环境挑战。评估报告指出，全球最饱受水污染困扰的50个城市中，中国就囊括其中35个。且面临严重水资源短缺的前15大城，中国包办13个。

评估报告第一作者尼柯尔斯（Will Nichols）表示，政治体制迥异及发展程度不同或许最终有利于中国。他说：「就中国而言，新兴中产阶级正不断要求更干净的空气和饮用水，这反映在政府目标上。」

© 2021 AFP