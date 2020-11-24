全球确诊染疫逾5925万 近140万人病故

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（法新社巴黎24日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间24日11时（台湾24日晚间7时），全球至少139万7322人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少5925万6310例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有3769 万1800人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球23日通报新增7896人病殁、59万3934起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（835死）、义大利（630死）与波兰（540死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计25万7707人病故、1242万1216例确诊，至少463万3600人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（16万9485人丧生、608万7608例确诊）、印度（13万4218人丧生、917万7840例确诊）、墨西哥（10万1926人丧生、104万9358例确诊）及英国（5万5230人丧生、152万7495例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有136人染疫丧命；接下来依序为秘鲁（108人）、西班牙（92人）、义大利（83人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计43万5916死、1252万3367例确诊；欧洲累计37万7263死、1665万7311例确诊；美国和加拿大共计26万9201死、1275万5021例确诊。

亚洲共计18万9142死、1197万5641例确诊；中东地区共计7万4880死、316万744例确诊；非洲共计4万9979 死、215万4039例确诊；大洋洲共计941死、3万196例确诊。

© 2020 AFP