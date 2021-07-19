全球确诊超过1亿9033万例 逾409万人病殁

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（法新社巴黎19日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间19日10时（台湾19日晚间6时），全球至少409万3263人死于COVID-19（2019冠状病毒疾病），至少1亿9033万3380例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括其他统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

世界卫生组织（WHO）表示，全球直接或间接因疫情死亡的人数可能遭「严重低估」，恐比官方通报的数字高出2到3倍。

全球18日通报新增6820人病殁、42万8616起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印尼（1338死）、巴西（948死）、俄罗斯（719死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计60万9021人病故、3408万7例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（54万2214人丧生、1937万6574例确诊）、印度（41万4108人丧生、3114万4229例确诊）、墨西哥（23万6331人丧生、265万9137例确诊）及秘鲁（19万5146人丧生、209万3754例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有592人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（311人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（295人）、捷克（283人）和北马其顿（263人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计133万1019死、3951万645例确诊；欧洲累计118万7771死、5644万5229例确诊；美国和加拿大共计63万5520死、3550万3203例确诊。

亚洲共计62万4635死、4266万2427例确诊；非洲共计15万7888死、623万4921例确诊；中东地区共计15万5214死、990万7847例确诊；大洋洲共计1216死、6万9116例确诊。

© 2021 AFP