全球确诊超过2亿281万例 逾429万人病故

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎9日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间9日10时（台湾9日晚间6时），全球至少429万4735人死于COVID-19（2019冠状病毒疾病），至少2亿281万3740例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括其他统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

世界卫生组织（WHO）表示，全球直接或间接因疫情死亡的人数可能遭「严重低估」，恐比官方通报的数字高出2到3倍。

全球8日通报新增8002人病殁、48万5978起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印尼（1475死）、俄罗斯（769死）、伊朗（588死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计61万6829人病故、3576万4022例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（56万3151人丧生、2016万5672例确诊）、印度（42万8309人丧生、3196万9954例确诊）、墨西哥（24万4420人丧生、297万1817例确诊）及秘鲁（19万6950人丧生、212万5345例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有597人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（311人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（295人）、捷克（284人）和巴西（265人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计139万1463死、4153万940例确诊；欧洲累计121万2602死、5970万9566例确诊；亚洲共计70万2970死、4627万7151例确诊。

美国和加拿大共计64万3498死、3720万2765例确诊；非洲共计17万7337死、701万8101例确诊；中东地区共计16万5412死、1098万1575例确诊；大洋洲共计1453死、9万3646例确诊。

© 2021 AFP