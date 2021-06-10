全球确诊逾1亿7435万例 超过376万人病殁

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（法新社巴黎10日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间10日10时（台湾10日晚间6时），全球至少376万4250人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿7435万990例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括其他统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

世界卫生组织（WHO）表示，全球直接或间接因疫情死亡的人数可能遭「严重低估」，恐比官方通报的数字高出2到3倍。

全球9日通报新增1万848人病殁、42万7475起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（6148死）、巴西（2723死）、美国（668死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计59万8765人病故、3341万4117例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（47万9515人丧生、1712万2877例确诊）、印度（35万9676人丧生、2918万3121例确诊）、墨西哥（22万9353人丧生、244万1866例确诊）及秘鲁（18万7479人丧生、199万1203例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有569人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（309人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（289人）、捷克（282人）和北马其顿（262人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计119万3533死、3439万7187例确诊；欧洲累计114万7282死、5342万746例确诊；美国和加拿大共计62万4608死、3481万915例确诊。

亚洲共计51万9007死、3788万3639例确诊；中东地区共计14万5326死、882万1525例确诊；非洲共计13万3390死、496万6935例确诊；大洋洲共计1104死、5万43 例确诊。（译者：曹宇帆）

© 2021 AFP