全球确诊逾1亿8777万例 超过405万人病故

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（法新社巴黎14日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间14日10时（台湾14日晚间6时），全球至少405万3041人死于COVID-19（2019冠状病毒疾病），至少1亿8777万9210例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括其他统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

世界卫生组织（WHO）表示，全球直接或间接因疫情死亡的人数可能遭「严重低估」，恐比官方通报的数字高出2到3倍。

全球13日通报新增9748人病殁、55万2235起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为巴西（1605死）、印尼（991死）、俄罗斯（786死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计60万7771人病故、3391万4922例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（53万5838人丧生、1915万1993例确诊）、印度（41万1408人丧生、3094万6074例确诊）、墨西哥（23万5277人丧生、260万4711例确诊）及秘鲁（19万4606人丧生、208万3567例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有590人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（311人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（295人）、捷克（283人）和北马其顿（263人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计131万6675死、3896万1729例确诊；欧洲累计118万2743死、5580万4827例确诊；美国和加拿大共计63万4221死、3533万6369例确诊。

亚洲共计61万905死、4185万9674例确诊；中东地区共计15万3814死、972万5951例确诊；非洲共计15万3507死、602万7506例确诊；大洋洲共计1176死、6万3158例确诊。

© 2021 AFP