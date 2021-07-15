全球确诊逾1亿8834万例 超过406万人病殁

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（法新社巴黎15日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间15日10时（台湾15日晚间6时），全球至少406万1908人死于COVID-19（2019冠状病毒疾病），至少1亿8834万7300例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括其他统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

世界卫生组织（WHO）表示，全球直接或间接因疫情死亡的人数可能遭「严重低估」，恐比官方通报的数字高出2到3倍。

全球14日通报新增8751人病殁、54万1452起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为巴西（1556死）、印尼（982死）、俄罗斯（791死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计60万8115人病故、3394万7230例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（53万7394人丧生、1920万9729例确诊）、印度（41万1989人丧生、3098万7880例确诊）、墨西哥（23万5507人丧生、261万6827例确诊）及秘鲁（19万4752人丧生、208万5883例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有591人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（311人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（295人）、捷克（283人）和北马其顿（263人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计132万71死、3909万1698例确诊；欧洲累计118万3811死、5593万5834例确诊；美国和加拿大共计63万4572死、3536万8956例确诊。

亚洲共计61万3628死、4205万1113例确诊；中东地区共计15万4097死、976万5795例确诊；非洲共计15万4543死、606万9998例确诊；大洋洲共计1186死、6万3908例确诊。（译者：曹宇帆）

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