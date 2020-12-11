全球碳计画：疫情所赐 2020碳排减7%创纪录

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎11日电） 全球碳计画（Global Carbon Project）今天在他们所发布的年度评估表示，有鉴各国在新型冠状病毒疫情期间实施封城与流动限制，2020年全球的碳排量下降了7%，创下历史新高。

据估计今年减少的碳排量为24亿吨，减少量远超过以往；第二次世界大战结束时全球碳排减9亿吨，2009年金融危机最严重时，碳排仅减少5亿吨。

不过这份报告的国际团队研究人员表示，今年化石燃料与工厂的碳排量相当于340亿吨，对于地球来说负担仍太重。

全球碳计画这份研究指出，美国与欧盟的碳排放量降幅最大，分别下降12%与11%。

至于中国，今年的碳排可能只会减少1.7%，主因是中国很快控制住疫情走出泥淖，让经济得以强而有力地复苏。

从产业角度来看，交通运输碳排大减是全球降幅的最大宗，4月第一波疫情高峰时汽车出行量腰斩。

相较2019年12月，陆路交通2020年同期的碳排下降10%，航空运输更下降40%。

工业造成的碳排在一些实施严厉封城的国家甚至减少30%；工业碳排占全球碳排的22%。

报告指出，较长的碳排趋势恐仍受各国的疫情振兴方案牵动；联合国这周警告，若无一个全球性的绿能转型，今年出现的空前碳排减少，放在长期看不过是杯水车薪。

© 2020 AFP