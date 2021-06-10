全球童工人数20年来首度增加 疫情恐令情况恶化

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（法新社巴黎10日电） 联合国（UN）辖下机构今天表示，全球童工人数出现20年来首度增长，且2019冠状病毒疾病（COVID-19）危机恐怕造成数以百万计儿少落入相同命运。

法新社报导，国际劳工组织（International Labour Organization）和联合国儿童基金会（UNICEF）发布联合报告指出，2020年初全球童工人数达到1亿6000万，比4年前增加840万人。

报告中说，童工人数增加是在疫情侵袭前就开始，这意味着在2000年到2016年间，全球童工人数减少9400 万的趋势出现重大逆转。

就在全球疫情开始升温之际，世界上接近1/10儿童无法脱离童工处境，尤其在撒哈拉以南非洲（Sub-Saharan Africa）情况最严重。

虽然2020年全球童工人数占儿童人口比例与2016年相同，但这段期间总体人口成长，意味童工人数已明显增加。

发布报告的联合国机构还说，疫情使得情势有严重恶化的风险。

这些机构警告，除非采取紧急行动帮助越来越多陷入贫穷的家庭，否则未来2年内恐有近5000万儿童被迫变成童工。

联合国儿童基金会执行主任佛尔（Henrietta Fore ）告诉媒体：「我们在终结童工的战斗中正节节败退。」她并强调：「Covid-19的危机使不好的情势更加恶化。」（译者：林沂锋/核稿：张正芊）

© 2021 AFP