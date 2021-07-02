全球粮价飞涨 专家称中国助长

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（法新社巴黎2日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情持续蔓延加上粮价飙涨，贫困国家处境日益艰困，而中国却大肆搜刮全球食品原物料，专家指称，中国助长当前粮价飞涨。

法新社报导，联合国粮农组织指出，相较于一年前，今年5月粮价已上涨将近40%，这是自2011年9月以来最急剧增幅。

以12个月为基准，玉米价格暴涨88%，大豆涨73%，谷类与乳制品涨38%，糖与肉的涨幅分别为34%及10%。

至于造成粮食价格飙涨的原因，专门研究原物料的社会经济学者查尔明（Philippe Chalmin）则说：「就是中国助长当前粮价飙涨。」

中国正在大肆搜刮食品原物料，像是油籽、谷物与肉。世界银行（World Bank）预估，这个位于东亚的国家，今年经济成长率可望达到8.5%。

此外，去年因疫情导致经济活动停滞，各国政府纷纷砸钱推振兴经济方案，虽使各国经济复苏却也造成通膨加剧。

全球粮价正以10年来最快速度飞涨之际，当今全球最贫困国家穷于应付因疫情导致的冲击，联合国粮农组织（FAO）担忧，陷入政治纷乱的国家，会因粮价飞涨导致社会动荡更加恶化。

像是黎巴嫩，这个中东国家正面临严重财政与经济危机，造成货币暴贬并导致黎巴嫩濒临债务违约，根据美国全球经济指标数据网（Trading Economics），截至今年5月的12个月为基准，当地食物价格涨幅高达226%。

南美洲的阿根廷则因粮食价格暴涨，今年5月中当地政府曾暂停牛肉进口一个月。

不同于10年前，当时粮价飞涨明显是社会不满的主要原因，如今这只是「诸多因素之一」。

联合国粮农组织经济学家阿巴希安（Abdolreza Abbassian）提醒富裕国家，得准备好因应非洲、拉丁美洲与亚洲的动荡不安。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

© 2021 AFP