全球累计1亿6108万例COVID-19确诊 逾334万人不治

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（法新社巴黎14日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间14日10时（台湾14日晚间6时），全球至少334万6813人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿6108万1960例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发迄今，绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上列数据是依据各国卫生当局每天提供的统计数字来计算，但不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国统计单位其后提出的重新估算数据。且累计确诊人数只是实际染疫人数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球13日通报新增1万3797人病殁、75万2620起确诊病例。根据最新通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（4000死）、巴西（2383死）和美国（818死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计已58万4487人病故、3285万2998例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（43万417人丧生、1543万3989例确诊）、印度（26万2317人丧生、2404万6809例确诊）、墨西哥（21万9901人丧生、237万5115例确诊）及英国（12万7651人丧生、444万4631例确诊）。

若依照染疫死亡人数占人口比例，匈牙利是死亡率最高国家，每10万人就有300人染疫丧命；其次依序为捷克（279人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（273人）、北马其顿（248人）及蒙特内哥罗（247人）。

从区域来看，欧洲累计110万4114死、5201万3632例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计97万963死、3046万5279例确诊；美国和加拿大共计60万9293死、3416万2890例确诊。

亚洲共计39万9024死、3153万1540例确诊；中东地区共计13万6776死、819万3022例确诊；非洲共计12万5570死、466万9916例确诊；大洋洲共计1073死、4万5683例确诊。

© 2021 AFP