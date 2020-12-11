全球累计COVID-19确诊逾6950万例

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（法新社巴黎11日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间11日11时（台湾11日晚间7时），全球至少158万2721人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少6956万4380例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有4425万6000人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球10日通报新增1万2317人病殁、66万5171起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（2903死）、义大利（887死）与巴西（770死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计29万2190人病故、1561万7923例确诊，至少598万5047人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（17万9765人丧生、678万1799例确诊）、印度（14万2186人丧生、979万6769例确诊）、墨西哥（11万2326人丧生、121万7126例确诊）及英国（6万3082人丧生、178万7783例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有153人染疫丧命；其次依序为秘鲁（111人）、义大利（104人）、西班牙（101人）。

从区域来看，欧洲累计46万7555死、2077万4162例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计46万6660死、1381万9161例确诊；美国和加拿大共计30万5254死、1605万7375例确诊。

亚洲共计20万3426死、1296万4928例确诊；中东地区共计8万3639死、359万2510例确诊；非洲共计5万5244死、232万5724例确诊；大洋洲共计943死、3万521例确诊。（译者：张正芊/核稿：陈彦钧）

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