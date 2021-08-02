全球经济复苏乐观 亚股大多劲扬

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（法新社香港2日电） 美国和欧洲经济成长数据亮丽，加上美国国会可望通过总统拜登的1兆美元基础建设法案，促使投资人对全球经济复苏展望抱持乐观，大多数亚洲股市今天收盘应声劲扬。

上周公布的数据显示，美国经济规模重返COVID-19 （2019冠状病毒疾病）疫情前水准，欧元区经济扩张速度也比预期快许多，种种消息为全球经济展望带来最新正面迹象。

另一方面，美国国会议员经过周末加开议程后敲定两党版基建法案内容，包括大举支出投入道路桥梁、电网、大众运输、宽频和饮用水等建设项目。联邦参院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）表示，他相信法案可在数天内通过。

安保资本（AMP Capital）经济学家奥立佛（Shane Oliver）指出，美国企业获利大增，加上公债殖利率降低，也提供股市支撑。

不过，COVID-19（2019冠状病毒疾病）Delta变异株疫情迅速扩散令人担忧，迫使一些国家再度实施封城和其他限制措施，加上部分国家疫苗接种进度缓慢，仍让投资人抱持谨慎态度。

东京股市今天收盘劲扬1.8%，上海股市收高2.0%，香港股市收涨1.1%，雪梨、首尔、威灵顿、台北、马尼拉、曼谷、雅加达和孟买股市也全数收红。但新加坡和吉隆坡股市收低。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP