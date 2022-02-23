全球能源业实际甲烷排放量比官方数据多7成

（法新社巴黎22日电） 国际能源总署今天表示，全球能源业的实际甲烷排放量比官方提供的数据高出70%，其中又以煤炭业为单一最大来源。甲烷被列为温室气体的1项重大来源。

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总部设在法国巴黎的国际能源总署（International Energy Agency, IEA）在2022年全球甲烷追踪报告（Global Methane Tracker）中表示，全球需要加强监控工作，并采取政策性行动，以减少污染性气体的排放。

虽然甲烷比二氧化碳消散得快，但它在大气中对暖化的影响却更为强大。

甲烷的排放有60%来自人类，减少这一部分的排放，可以有迅速且重大的影响。

国际能源总署执行董事比罗尔（Fatih Birol）说：「若能在这个10年结束前，将全球人类活动的甲烷排放减少30%，在2050前对全球暖化产生的影响，将如同整个运输业达到净零碳排的效果。」

全球甲烷追踪报告首次将各个国家煤矿或生质能源的排放情况分别列出，结果显示能源业的甲烷排放与去年相比成长不到5%。

国际能源总署的资料显示，去年美国德州和中亚部分地区有「大量排放」，而卫星监控纪录显示，1/3的「大型排放事件」发生在土库曼。

© 2022 AFP