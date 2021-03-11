全球至少3000名护理师病殁 疫情创伤恐爆大出走

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（法新社日内瓦10日电） 国际护理协会今天表示，全球至少有3000名护理师因感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）而丧命。协会警告，疫情压力恐酿成医护人员大规模出走。

在世界卫生组织（WHO）首度将COVID-19定义为全球大流行的1周年之际，国际护理协会（International Council of Nurses）表示，数百万名护理师因身心俱疲与压力而考虑离职。

一旦疫情结束，因这场危机而延迟的大量例行护理工作，能处理的有经验护理师人数可能会越来越少。

国际护理协会表示，病殁的护理师人数仅来自汇整60国的数据，总人数可能远远被低估。

国际护理协会执行长卡顿（Howard Catton）说，护理师在疫情期间经历了「重大创伤」，已被逼到身心俱疲。

卡顿表示，全球有2700万名护理师，在疫情爆发前即已短缺了600万人力，而且在2030年前，有400万名护理师将退休。

国际护理协会报告指出，COVID-19大流行「恐引发这个行业大规模出走」，最快从2021年下半年开始，全球护理师不足的缺口可能恶化到将近1300万人。

卡顿说，要花上3到4年训练才能培养出一名新手护理师，「我们恐处于险境」。 （译者：陈怡君/核稿：陈政一）

© 2021 AFP