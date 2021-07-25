全球航空业渐走出低谷 波音依旧麻烦不断

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（法新社纽约24日电） 全球航空业似乎终于熬过COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情最严重的衰退期，不过对今年一开始就陷入混乱的波音公司（Boeing）来说，要做的事情仍很多。

波音公司今年遇到的问题包括波音737 MAX客机的电子问题、波音787型梦幻客机（Dreamliner）机身问题，以及777X型飞机交机时间表再度推迟。

这种种挑战反映出波音737 MAX型客机先后在2018年和2019年发生2场空难，惨酿346人罹难，并导致这款机型禁飞20个月后，航空监管环境出现了变化。

金融服务机构加通贝祥（Canaccord Genuity）航空业分析师赫柏特（Ken Herbert）说：「很遗憾地，目前对波音来说，增加审查是合理的。」

波音公司28日发表第2季财报时，执行长凯尔洪（Dave Calhoun）将向投资人说明公司最近面临的一系列挑战。

波音本月稍早发现787型梦幻客机的另一项问题后宣布减产，凯尔洪可能会讨论这款飞机的前景。

美国联邦航空总署（FAA）今年5月知会波音公司，波音计划推出的777X型飞机尚未准备好重大认证步骤，并警告说他们不会在2023年中后期之前认证这款机型。

波音公司今年4月间通知16家使用737 MAX型客机的航空业者，该机型出现电子问题，导致逾100架客机立即停飞。监管机关5月间批准波音提出的修复方案后，航空业者才恢复737 MAX的服务。

波音公司也推迟总统专机「空军一号」（Air Force One）的交机时程表，在美国空军KC-46空中加油机方面也遭遇多项挫折。

© 2021 AFP