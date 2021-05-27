全球航空旅行受限 IATA：2023年可望恢复疫情前水准

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（法新社巴黎26日电） 国际航空运输协会（IATA）今天表示，全球航空乘客人次有望从2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情谷底反弹，到了2023年料将回到2019 年高点。

尽管全球许多地区仍受到疫情蔓延和旅行限制影响，IATA预测，今年旅客人次料将回到疫情危机前水准的52%，明年将升至88%。

IATA表示，旅客人次在2023年升至疫情前水准后，到了2020年代末期，每年航空乘客可望达到56亿人次。

根据国际民航组织（ICAO）统计，去年全球航空乘客有18亿人次，约是2003年水准。

IATA理事长华尔希（Willie Walsh）表示：「我们正处于史上最深重的危机，但接种疫苗人数快速增加以及检测进展，将有助在未来几个月内还给我们飞行自由。」

「届时，大家都会想要旅行。」

华尔希力促各国政府加快行动，协助恢复航空旅行。

IATA还说，疫情危机导致旅客量减少，将在10年间导致航空业有2到3年无法成长。

IATA预测，从2019年到2039年间，平均旅客人数年成长率为3.2%。

© 2021 AFP