全球观光业缓步复苏 盼早日恢复大流行前水准

（法新社巴黎12日电） 尽管COVID-19（2019冠状病毒疾病）大流行和乌克兰战争先后重创旅游业，但全球观光业正缓步恢复生机，盼能尽早恢复到疫情爆发前的水准。

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法新社报导，根据联合国世界观光组织（UNWTO）最新数据，2022年1月，全球国际旅客人数较去年同期增加1倍多，增幅达130%。

UNWTO表示，随着全球旅客逐步重拾信心，欧洲和美洲正引领观光业复苏。全球游客人数共增加1800万，这个数字「相当于2021年全年的总增加量」。

2019年的全球观光收入达到1兆4800亿美元，隔年由于疫情爆发，这个数字蒸发了近2/3。

虽然今年1月的数据延续2021年开始的复苏趋势，但UNWTO强调，Omicron变异株正对复苏之路构成阻碍。2022年1月的国际入境人数仍较疫情前减少67%。

在全球多数地区，旅客人数已自2021年初的低水准出现回弹，欧洲旅客增为3倍，美洲也增为2倍。

尽管这与疫情爆发前的数字仍有一段差距，但知名国际连锁饭店贝斯特韦斯特（Best Western）总经理库库里奇（Larry Cuculic）仍抱持乐观态度。

他告诉法新社：「我本周才刚出门旅行，我可以告诉你，美国的机场和国际航厦非常拥挤，许多人有需求或有兴趣前往欧洲，因为这几年来许多人无法出国。」

据UNWTO的数据，中东地区的观光业也在复苏，入境人数较2021年增加了89%；非洲也是如此，入境人数成长51%，不过这2个地区距离2019年的水准还很遥远。

在亚太地区，旅客人数仍在下降，数个热门观光目的地仍未开放。今年1月，国际旅客人数较大流行前水准减少93%。

据旅游市场分析公司ForwardKeys，今年第2季的展望仍较第1季更好，可能会有更多旅客在全球各地进行国际旅行。

加勒比海和南美洲正吸引夏季追寻大海和阳光的旅客。哥斯大黎加、多明尼加、荷属阿鲁巴（Aruba）和牙买加是最受欢迎的20个目的地之一，当地游客人数甚至超过大流行前的水准。

在欧洲，许多游客涌入法国、西班牙、葡萄牙、希腊和冰岛，惟人数仍低于疫情爆发前。

© 2022 AFP