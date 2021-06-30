全球超过1亿8175万人染疫 至少394万人丧生

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎30日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间30日10时（台湾30日晚间6时），全球至少394万888人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿8175万5350例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括其他统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

世界卫生组织（WHO）表示，全球直接或间接因疫情死亡的人数可能遭「严重低估」，恐比官方通报的数字高出2到3倍。

全球29日通报新增8285人病殁、37万8424起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为巴西（1893死）、印度（817死）、俄罗斯（669死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计60万4467人病故、3365万1924例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（51万5985人丧生、1851万3305例确诊）、印度（39万8454人丧生、3036万2848例确诊）、墨西哥（23万2803人丧生、251万3164例确诊）及秘鲁（19万2163人丧生、204万9567例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有583人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（310人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（295人）、捷克（283人）和北马其顿（263人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计127万1762死、3735万2266例确诊；欧洲累计116万8224死、5445万5316例确诊；美国和加拿大共计63万734死、3506万6450例确诊。

亚洲共计57万6579死、4006万1921例确诊；中东地区共计15万263死、929万6477例确诊；非洲共计14万2196死、546万8704例确诊；大洋洲共计1130死、5万4222例确诊。

© 2021 AFP