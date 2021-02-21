全球逾1亿1105万例确诊染疫 246万多人病亡

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（法新社巴黎21日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间21日11时（台湾21日晚间7时），全球至少246万1254人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿1105万2530例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今全球至少有6809万6900人被认为已康复。上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球20日通报新增9185人病殁、40万2202起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（2098死）、巴西（1212死）与墨西哥（832死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计49万7648人病故、2807万7638例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（24万5977人丧生、1013万9148例确诊）、墨西哥（17万9797人丧生、203万8276例确诊）、印度（15万6302人丧生、1099万1651 例确诊）及英国（12万365人丧生、410万5675例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有189人染疫丧命；接下来依序为斯洛维尼亚（181人）、捷克（179人）、英国（177人）及义大利（158人）。

从区域来看，欧洲累计82万8061死、3644万6781例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计65万8013死、2068 万6089例确诊；美国和加拿大共计51万9269死、2892万370例确诊。

亚洲共计25万1739死、1588万9949例确诊；中东地区共计10万2221死、525万6858例确诊；非洲共计10万1004死、382万523例确诊；大洋洲共计947死、3万1969 例确诊。（译者：林沂锋）

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