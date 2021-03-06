全球逾1亿1603万例确诊 258万多人病亡

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（法新社巴黎6日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间6日11时（台湾5日晚间7时），全球至少258万1034人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿1603万1470例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球5日通报新增1万685人病殁、45万657起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（2530死）、巴西（1800死）与墨西哥（712死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计52万2879人病故、2889万5047例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（26万2770人丧生、1086万9227例确诊）、墨西哥（18万9578人丧生、211万9305例确诊）、印度（15万7656人丧生、1119万2088 例确诊）及英国（12万4261人丧生、420万7304例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，捷克是死亡率最高国家，每10万人就有201人染疫丧命；接下来依序为比利时（192人）、斯洛维尼亚（187人）、英国（183人）及蒙特内哥罗（167人）。

从区域来看，欧洲累计87万1426死、3842万7275例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计69万3735死、2187 万5286例确诊；美国和加拿大共计54万5063死、2977万5553例确诊。

亚洲共计25万9009死、1630万8187例确诊；中东地区共计10万5582死、566万2330例确诊；非洲共计10万5268死、395万208例确诊；大洋洲共计951死、3万2637 例确诊。

© 2021 AFP