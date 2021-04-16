全球逾1亿3900万例确诊 近299万人染疫病亡

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（法新社巴黎16日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间16日10时（台湾16日晚间6时），全球至少298万7891人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿3900万8120例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球15日通报新增1万3646人病殁、80万9849起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为巴西（3560死）、印度（1185死）与美国（974死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计56万5289人病故、3149万5652例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（36万5444人丧生、1374万6681例确诊）、墨西哥（21万1213人丧生、229万5435例确诊）、印度（17万4308人丧生、1429万1917 例确诊）及英国（12万7191人丧生、438万976例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，捷克是死亡率最高国家，每10万人就有264人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（254人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（235人）、蒙特内哥罗（225人）和保加利亚（214人）。

从区域来看，欧洲累计101万6003死、4744万536例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计85万2118死、2681 万2010例确诊；美国和加拿大共计58万8779死、3258万9214例确诊。

亚洲共计29万2169死、2056万6289例确诊；中东地区共计12万787死、716万1469例确诊；非洲共计11万7015死、439万7613例确诊；大洋洲共计1020死、4万992例确诊。

© 2021 AFP