全球逾1亿5822万例染疫 超过329万人病逝

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（法新社巴黎10日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间10日10时（台湾10日晚间6时），全球至少329万4812人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿5822万1430例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球9日通报新增1万378人病殁、68万6590起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（3754死）、巴西（1024死）、哥伦比亚（495死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计58万1755人病故、3270万7993例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（42万2340人丧生、1518万4790例确诊）、印度（24万6116人丧生、2266万2575例确诊）、墨西哥（21万8985人丧生、236万5792例确诊）及英国（12万7605人丧生、443万4860例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，匈牙利是死亡率最高国家，每10万人就有295人染疫丧命；接下来依序为捷克（277人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（268人）、蒙特内哥罗（245人）和北马其顿（244人）。

从区域来看，欧洲累计109万2979死、5155万82例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计95万4972死、2993 万1605例确诊；美国和加拿大共计60万6381死、3399万4659例确诊。

亚洲共计37万9747死、2997万589例确诊；中东地区共计13万5224死、809万4629例确诊；非洲共计12万4449死、463万5864 例确诊；大洋洲共计1060死、4万4011例确诊。

© 2021 AFP