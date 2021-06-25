全球逾1亿7993万人确诊 至少390万人丧生

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（法新社巴黎25日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间25日10时（台湾25日晚间6时），全球至少390万3064人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿7993万1620例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括其他统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

世界卫生组织（WHO）表示，全球直接或间接因疫情死亡的人数可能遭「严重低估」，恐比官方通报的数字高出2到3倍。

全球24日通报新增8601人病殁、40万3975起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为巴西（2032死）、印度（1329死）、哥伦比亚（689死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计60万3178人病故、3359万549例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（50万9141人丧生、1824万3483例确诊）、印度（39万3310人丧生、3013万4445例确诊）、墨西哥（23万2068丧生、249万3087例确诊）及秘鲁（19万1286丧生、204万186例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有580人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（310人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（294人）、捷克（283人）和北马其顿（263人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计125万5002死、3669万8515例确诊；欧洲累计116万2741死、5415万9408例确诊；美国和加拿大共计62万9370死、3500万2183例确诊。

亚洲共计56万6428死、3954万2247例确诊；中东地区共计14万8827死、915万9690例确诊；非洲共计13万9574死、531万6839例确诊；大洋洲共计1122死、5万2744例确诊。

© 2021 AFP