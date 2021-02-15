全球逾1亿878万例确诊冠状病毒 超过240万人病亡

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（法新社巴黎15日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间15日11时（台湾15日晚间7时），全球至少240万543人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎），至少1亿878万5960例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今全球至少有6654万7800人被认为已康复。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球14日通报新增6386人病殁、29万730起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（1156死）、巴西（713死）与墨西哥（436死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计48万5337人病故、2764万521例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（23万9245人丧生、983万4513例确诊）、墨西哥（17万4207人丧生、199万2794例确诊）、印度（15万5732人丧生、1091万6589例确诊）及英国（11万7166人丧生、403万8078例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有187人染疫丧命；接下来依序为斯洛维尼亚（179人）、英国（173人）、捷克（170人）及义大利（155人）。

从区域来看，欧洲累计80万4135死、3557万1937例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计64万943死、2016万3894例确诊；美国和加拿大共计50万6625死、2846万5866例确诊。

亚洲共计24万8484死、1569万9093例确诊；中东地区共计10万909死、509万9411例确诊；非洲共计9万8501死、375万3890例确诊；大洋洲共计946死、3万1878例确诊。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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