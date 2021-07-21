全球逾1亿9136万人染疫 至少411万人丧生

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（法新社巴黎21日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间21日10时（台湾21日晚间6时），全球至少411万9920人死于COVID-19（2019冠状病毒疾病），至少1亿9136万5730例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括其他统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

世界卫生组织（WHO）表示，全球直接或间接因疫情死亡的人数可能遭「严重低估」，恐比官方通报的数字高出2到3倍。

全球20日通报新增1万7230人病殁、56万5708起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为厄瓜多（8786死）、印度（3998死）、巴西（1424死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计60万9529人病故、3417万4774例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（54万4180人丧生、1941万9437例确诊）、印度（41万8480人丧生、3121万6337例确诊）、墨西哥（23万6810人丧生、267万8297例确诊）及秘鲁（19万5332人丧生、209万6013例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有592人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（311人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（295人）、捷克（283人）和北马其顿（263人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计134万4677死、3966万6383例确诊；欧洲累计118万9969死、5682万5174例确诊；美国和加拿大共计63万6037死、3559万8994例确诊。

亚洲共计63万2424死、4291万1720例确诊；中东地区共计15万5888死、995万1445例确诊；非洲共计15万9668死、629万9406例确诊；大洋洲共计1257死、7万1495例确诊。

© 2021 AFP