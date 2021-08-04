全球逾1亿9952万人确诊 超过424万人不治

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（法新社巴黎4日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间4日10时（台湾4日晚间6时），全球至少424万7231人死于COVID-19（2019冠状病毒疾病），至少1亿9952万860例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括其他统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

世界卫生组织（WHO）表示，全球直接或间接因疫情死亡的人数可能遭「严重低估」，恐比官方通报的数字高出2到3倍。

全球3日通报新增1万718人病殁、62万7690起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印尼（1747死）、巴西（1209死）、俄罗斯（790死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计61万4295人病故、3523万8173例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（55万8432人丧生、1998万5817例确诊）、印度（42万5757人丧生、3176万9132例确诊）、墨西哥（24万1936人丧生、288万409例确诊）及秘鲁（19万6598人丧生、211万6652例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有596人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（311人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（295人）、捷克（284人）和北马其顿（264人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计137万9948死、4106万1684例确诊；欧洲累计120万6339死、5886万4640例确诊；亚洲共计68万3722死、4535万8329例确诊

美国和加拿大共计64万901死、3667万439例确诊；非洲共计17万2958死、681万5457例确诊；中东地区共计16万1959死、1066万2420例确诊；大洋洲共计1404死、8万7894例确诊。

© 2021 AFP