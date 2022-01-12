全球逾80个事实查核团体连署 呼吁YouTube打击假讯息

（法新社巴黎12日电） 全球超过80个事实查核团体今天呼吁网路影音平台YouTube，应更积极打击虚假和错误讯息，协助揭穿不实陈述。

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从「政治真相」（PolitiFact）、美国「华盛顿邮报」（Washington Post），到位于肯亚的「非洲查核」（Africa Check）等遍及全球、超过80个事实查核团体今天表示：「每天，我们看到YouTube是全球网路虚假和错误讯息的主要管道之一。」

在给YouTube执行长沃洁斯基（Susan Wojcicki）的公开信中说，包含虚假讯息的影音已「不再被YouTube政策揪出，特别是在非英语系国家」。

信中并说：「我们呼吁你对假讯息和错误讯息采取有效行动…并与世界上独立、无党派的事实核查组织一起努力…作为事实查核人员的经验与学术证据告诉我们，让经查核的资讯事实浮现，比删除假讯息更有效。」

与此同时，YouTube发言人赫南德兹（Elena Hernandez）出言捍卫，表示事实查核是个「重要工具」，但「只是解决散布假讯息的更广泛拼图中的一小部分」。

她说：「多年来，我们在所有国家和地区的政策与产品上投入巨资…让民众与具权威性的内容有所连结，同时减少错误讯息传播，并删除违规影片。」她强调YouTube已取得「重要进展」。

© 2022 AFP