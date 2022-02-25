全球金融往来重要管道SWIFT 扮演国际金融机器重要齿轮角色

（法新社巴黎24日电） 俄罗斯入侵乌克兰，西方国家若将俄国逐出环球银行金融电信协会（SWIFT）支付系统作为制裁手段，恐引发重大混乱。SWIFT在国际金融机器中，扮演非常审慎但重要齿轮角色。

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俄军入侵乌克兰后，西方强权考虑对俄国实施进一步制裁，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）今天呼吁西方将俄国逐出SWIFT。

白宫近几周明显拒绝排除禁止俄国使用SWIFT的可能性，从SWIFT中被剔除，将严重削弱俄国与世界大多数国家贸易的能力。国际上银行间使用SWIFT机制转移资金。

欧洲领导人预期将在今天稍晚举行的紧急高峰会讨论，将此措施作为可能的制裁选项之一。一名欧盟官员向记者表示，很可能保留此措施，作为万一欧盟需要升级惩罚时的未来制裁手段。

● 何谓SWIFT？

SWIFT成立于1973年，总部位于比利时，不持有资金亦不管理帐户。由25人组成的董事会管理，其中一席是俄罗斯「中央交易对手清算中心」（Central Counterparty Clearing Centre）管理委员会主席阿斯坦宁（Eddie Astanin）。

SWIFT的通讯系统提供银行迅速、安全且费用不高的沟通管道。SWIFT最初目的是取代电传（telex）。

SWIFT通讯系统连接200个国家约1万1000家金融机构，且声称政治立场中立，使其成为国际资金转移系统的骨干。

● SWIFT有什么作用？

银行使用SWIFT系统传送有关银行之间的汇款金额、转帐给客户的金额和买卖资产的标准化讯息。

但SWIFT在金融界扮演着重要角色，意味它必须与各国当局合作，避免资助恐怖主义情况发生。

● SWIFT对俄国而言有什么意义？

根据俄罗斯国家协会Rosswift，俄国是继美国之后，SWIFT全球银行间支付系统用户数量第2多国家，有约300家俄国金融机构使用此系统。

Rosswift也表示，超过一半俄国金融机构是SWIFT成员。

俄国有本身的国内金融基础设施，包括银行资金转移系统SPFS，以及银行卡支付系统Mir，与Visa和Mastercard类似。

● 有国家遭逐出SWIFT的先例吗？

美国对伊朗实施制裁，时任财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）扬言，若不遵守美国的要求，SWIFT自身可能被美国制裁后，2019年11月SWIFT「中止」伊朗部分银行使用其通讯系统。

在2012到2016年，SWIFT就曾经切断与伊朗金融机构的连接。

● 这是可靠的威胁吗？

比利时智库布鲁塞尔欧洲暨全球经济研究所（Bruegel）所长沃尔夫（Guntram Wolff）告诉法新社，在策略上，「优缺点仍有待商榷」。

实际而言，从SWIFT被逐出，意味俄国银行将无法为贸易往来与外国金融机构使用此系统收付款项。

沃尔夫表示，「在运作上，这会是个令人头痛的问题」，尤其是与俄国有大量贸易的欧洲国家，俄国是它们的最大天然气供应国。

© 2022 AFP