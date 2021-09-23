全球闪电最密集地马拉开波湖 每晚无声闪数千次

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（法新社委内瑞拉卡塔通博23日电） 位于委内瑞拉的南美洲最大湖马拉开波湖是世界闪电首都。在卡塔通博河（Catatumbo River）注入这座湖的地点一带高脚屋社区，空中闪电接连不断，每年9月达高峰。

马拉开波湖（Lake Maracaibo）保有全球闪电最密集地点的金氏世界纪录（Guinness World Record）。根据美国国家航空暨太空总署（NASA）统计，当地每平方公里平均一年会出现233次闪电，整个湖区每晚闪电达数千次。

马拉开波湖位在委内瑞拉西北部的佐里亚州（Zulia State），当地湿地社区因为闪电频繁而吸引科学家和观光客好奇。这里的现象又被称为卡塔通博「灯塔」，原因是数世纪以来，当地居民夜晚在湖中划船时要靠这些闪电光亮来辨识方向。

马拉开波湖的闪电不打雷，一年约有300天晚上可欣赏到无声的「闪电秀」，频率在9月达到高峰。

在无云的夜晚，当地闪电在空中打出各种图案，横跨整道银河。触目所及星星之多，不需要用望远镜就能观察星座。

有些闪电速度之快，肉眼甚至来不及捕捉。有些闪电则以较悠闲姿态划破天际，或是和其他道闪电相撞。

由于这里几乎全无光害，使得几乎每晚都会出现的闪电秀看来更加壮观。这样的环境对天文观察家来说是难得优点，却也反映当地民众艰困的现实生活。

这里没有输电网路，仅有少数几台还能用的发电机，但目前也都闲置，因为委内瑞拉经济危机导致燃料匮乏。罕见光源则来自小型家用发电机发出微弱光芒，或是渔民手电筒发出的光线。

以往会来到佐里亚州欣赏闪电奇景的外国游客，现在因为COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情和委内瑞拉经济问题而不见踪影。

40岁的当地女渔民罗梅拉（Marianela Romera）脸庞饱经风霜，使她看来比实际年龄老许多。她对这里的闪电现象引起的科学好奇心无感，只说这些闪电能「让我们知道要往哪走」。

美国国家航空暨太空总署指出，马拉开波湖的独特地理位置和理想气候条件有助发展闪电风暴。这座湖紧邻安地斯山脉（Andes Mountains）的一部分，夜晚当较凉的山风和湖上温暖潮湿的空气相撞，便会产生大量闪电。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP